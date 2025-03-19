В России спрос на микрозаймы упал до четырехлетнего минимума

В январе и феврале 2025 года россияне стали реже обращаться за микрозаймами для решения непредвиденных и срочных финансовых вопросов. Показатель стал самым низким за последние четыре года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Moneyman.

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Как отмечается, онлайн-сервису удалось проанализировать структуру спроса по микрофинансовому сектору в разрезе заявок с целью получения средств на покрытие непредвиденных и срочных расходов. Согласно результатам мониторинга, от суммарного объема заявок доля запросов на указанные цели в январе-феврале 2025 года в среднем составила 35,6%, что на 5,1 процентного пункта меньше, чем в январе-феврале 2024 года, когда показатель достигал 40,7%.

«В аналогичных периодах 2023 года и 2022 года показатель находился на отметках 42,2% и 44,5% соответственно», — уточнили в Moneyman.

Так, в январе-феврале 2025 года показатель уменьшился на 8,9 процентных пункта по сравнению с январем-февралем 2022 года и достиг четырехлетнего минимума, подчеркнули эксперты. По их словам, в последние годы граждане стали более ответственно подходить к своим финансам и откладывать деньги. Это связано с общей тенденцией к экономии и сбережению. В результате люди стали лучше подготовлены к непредвиденным расходам. Кроме того, получить заем стало сложнее из-за усиления контроля со стороны регулирующих органов, подчеркнули в фирме.

Ранее РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Робот Займер» сообщило, что в преддверии 8 марта мужчины стали брать микрозаймы гораздо чаще, чем в среднем за февраль. В то же время женщины не демонстрировали повышенного спроса перед 23 февраля.