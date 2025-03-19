Пенсионерам предложили выплачивать новое пособие

Домашних животных стоит квалифицировать как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, считает депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

Данное предложение, по словам Кошелева, частично решает острейшую проблему бездомных животных. Содержание животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть в минимальный размер пенсии.

Многие пожилые люди также, по мнению депутата, с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.

«У этого предложения есть и другая положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом, — от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект», — заявил Кошелев РИА Новости.

Многие бабушки и дедушки, как сказал депутат, «держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования». Однако прокормить питомцев пенсионерам сложно.