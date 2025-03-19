В России запустили передачу показаний счетчиков воды по фото
В СберБанк Онлайн открыли возможность передать показания счетчиков горячей и холодной воды по фото. Искусственный интеллект распознает данные по фотографии и автоматически вносит их в форму передачи показаний.
Сфотографировать можно любой прибор учета воды вне зависимости от модели.Функционал настроен так, чтобы пользователь мог сделать как фотографию в СберБанк Онлайн, так и приложить изображение файлом.
Это собственная разработка Центра искусственного интеллекта блока «Сервисы» Сбера. AI-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей. Новый функционал доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android и iOS.
«Сбер повысил удобство процесса передачи показаний и оплаты за ЖКУ, сведя практически к минимуму время, которое необходимо для выполнения этой рутинной задачи. Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас», — сказал директор дивизиона «Платежи» Сбербанка Елена Пиляр.