Юрист объяснил, возможно ли получать пенсию в 100 тысяч рублей

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев объяснил в беседе с RT, возможно ли получать пенсию в 100 тыс. рублей.

Как напомнил Русяев, назначение страховой пенсии по старости осуществляется при соблюдении ряда условий: достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимального страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

«В 2025 году минимальный страховой стаж составляет 15 лет, минимальное значение ИПК — 30. Для получения же страховой пенсии в объёме, сопоставимом со 100 тыс. рублями в месяц, требуется существенно более значительное количество коэффициентов, что обусловлено формульным порядком исчисления пенсии», — объяснил специалист.

Он добавил, что страховая пенсия по старости рассчитывается путём сложения фиксированной выплаты и результата произведения накопленных ИПК на стоимость одного пенсионного балла, установленную постановлением правительства на соответствующий период.

«В 2025 году стоимость одного балла составляет 142,76 рубля. Следовательно, для достижения страховой пенсии в размере не менее 100 тыс. рублей, необходимо, чтобы страховая часть превышала 91 092,3 рубля, что требует наличия не менее 638,3 пенсионных коэффициентов», — подчеркнул Русяев.

Кроме того, по его словам, предел начисления пенсионных баллов зависит от размера заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России.

Отмечается, что в 2025 году максимальная база для начисления страховых взносов составляет 2 759 000 рублей в год, что соответствует доходу 230 тыс. рублей в месяц.

«При достижении данной базы и при условии полного страхового года начисляется максимум — 10 пенсионных баллов в год. Таким образом, достижение отметки в 639 баллов возможно не ранее чем за 64 календарных года страхового стажа, при условии постоянного получения дохода не ниже установленной максимальной базы», — пояснил юрист.

Русяев добавил, что правовое регулирование не предусматривает возможности начисления более 10 баллов в год, даже при значительно превышающем базу доходе, что ограничивает возможности накопления необходимого количества ИПК в разумные сроки.

По его словам, система формально не позволяет гражданину с доходом, даже кратно превышающим порог, ускорить формирование пенсионных прав сверх установленных лимитов.

«Единственно законодательно предусмотренным способом получить страховую пенсию в размере порядка 100 тыс. рублей ежемесячно в рамках действующей пенсионной системы Российской Федерации является формирование максимального количества ИПК — порядка 639 и более, что при текущих нормативных параметрах требует 64 лет официальной занятости с доходом не ниже установленного годового порога, либо увеличение размера назначаемой пенсии путём отсрочки обращения за ней, при этом сумма пенсии пересчитывается с применением повышающих коэффициентов», — заявил собеседник RT.

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