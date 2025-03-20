Россияне нашли замену банковским кредитам

В России растет спрос на микрозаймы: в январе 2025 года в сервисах Банки.ру было оставлено в пять раз больше заявок на микрозаймы, чем на потребительские кредиты, а в феврале разрыв стал семикратным. По итогам января пользователи Банки.ру оставили на 74% меньше заявок на кредиты, чем в январе 2024 года, а в феврале падение к аналогичному периоду 2024 года составило 81%. При этом на микрозаймы, напротив, в январе было оставлено на 34% больше заявок, чем годом ранее, а годовой прирост в феврале составил больше 3%. Доходы заемщиков, оформляющих микрозаймы, также заметно подросли.

По итогам 2024 года пользователи Банки.ру в заявках на займы в среднем указывали доход в 151 тысячу рублей в месяц, что на 137% больше, чем в 2023 году.

«Одной из возможных причин такого резкого увеличения в уровне доходов потенциальных заемщиков наряду с ростом зарплат как раз и может быть смещение спроса с потребительских кредитов на микрозаймы и переток части клиентов из банков в МФО», — считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Основной причиной перетока клиентов из банков в МФО эксперт называет замедление темпов банковского кредитования, вызванное запретительными ставками по кредитам и ужесточением регулирования со стороны Банка России.