В России назвали специалистов с самыми высокими зарплатами

В 2025 году самыми высокими заработными платами в РФ смогут похвастаться IT-специалисты, сварщики и инженеры. Такой прогноз сделал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировало издание «АиФ».

По его словам, такое развитие событий будет обусловлено высоким спросом на перечисленные категории работников. Кроме них, на большие оклады есть шансы у токарей и операторов сельскохозяйственной техники. Балынин не исключает, что таким опытным специалистам работодатели предложат 250-350-тысячные зарплаты.

Проведенное ранее исследование показало, что больше 50 процентов россиян не согласны работать за ежемесячную зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей. Около 20 процентов не пойдут трудиться в контору, где платят меньше 50 тысяч.

В России рекордно выросли зарплаты

По некоторым оценкам, в настоящее время на российском рынке труда около 20-30 процентов неоформленных работников. В прошлом году их количество выросло на пять процентов.