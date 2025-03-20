Мошенники модернизировали схемы обмана граждан России, учли при их разработке введенные с 1 марта самозапреты на кредиты, рассказал замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в четверг, 20 марта, в Национальном центре «Россия» проходит заседание президиума Общественного совета при МВД России, посвящённое повышению уровня финансовой грамотности населения.

«Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на «Госуслугах». Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функции самозапрета», —отметил Лукин.

По его словам, после этого аферисты направляют гражданину фишинговую ссылку, при переходе по которой мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» и банковским приложениям.

Самозапрет на кредиты: для чего и когда оформить

Далее происходит хищение денежных средств по всем известным алгоритмам, констатировал Лукин.

Ранее сообщалось, что за первые 10 дней работы сервиса свыше 5 млн россиян установили самозапрет на кредиты.