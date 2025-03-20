Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство РФ утвердило правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление было опубликовано в четверг, 20 марта.

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Выплаты были установлены ранее президентом России Владимиром Путиным. Их получат россияне, постоянно проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и другие категории ветеранов — 55 тысяч рублей.

— Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер, — сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

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