Названы правила обращения с поврежденными купюрами в магазинах

Магазины должны сдавать банкноты с серьезными повреждениями в банк, а не выдавать покупателям, рассказал представитель Банка России. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ЦБ уточнили, что торговые точки должны ориентироваться на указание Банка России № 3210-У, в котором указаны повреждения, при которых следует сдавать банкноты.

В документе указаны, в частности, загрязнение поверхности банкноты, которое приводит к снижению яркости изображения на 6% и более, посторонние надписи, рисунки, печати, крупные контрастные пятна размером от 5 мм, крупные разрывы края банкноты размером от 7 мм и сквозные отверстия и проколы размером от 4 мм.

Регулятор пояснил также, что фрагменты банкнот, которые составляют менее 55% от первоначальной площади купюры, или монета, изображение на которой уже не видно, не считаются деньгами.