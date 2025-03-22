Какие суммы денежных переводов считаются банками подозрительными
Существует несколько критериев, по которым банки могут классифицировать денежный перевод как подозрительный.
Об этом сообщили эксперты портала «Банки.ру», передает ИА DEITA.RU.
Как пояснили специалисты, в соответствии с антиотмывочным законодательством, все российские банки обязаны мониторить денежные переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Кроме того, финансовые учреждения должны обращать внимание на операции по зачислению и списанию средств на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.
Помимо рекомендаций Центрального банка России, коммерческие банки могут самостоятельно устанавливать свои критерии для выявления подозрительных операций. Это означает, что перевод на сумму менее 100 тысяч рублей в день также может быть признан сомнительным, предостерегает аналитик Эряния Бочкина.
Кроме того, гражданам следует понимать, что сумма перевода — это не единственный фактор, по которому банк может отнести операцию к категории подозрительных. Финансовые учреждения учитывают и другие аспекты. Например, банк может заинтересоваться клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в день.
Также под особое внимание попадают те, кто имеет более десяти получателей — физических лиц в день и/или более 50 — в месяц, а также те, кто слишком быстро переводит только что полученные средства: менее одной минуты между зачислением и отправкой.
Кроме того, банки обращают внимание на карты, с которых производятся переводы. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата за коммунальные услуги, мобильную связь и другие бытовые услуги.