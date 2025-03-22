Какие суммы денежных переводов считаются банками подозрительными

Существует несколько критериев, по которым банки могут классифицировать денежный перевод как подозрительный.

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Об этом сообщили эксперты портала «Банки.ру», передает ИА DEITA.RU.

Как пояснили специалисты, в соответствии с антиотмывочным законодательством, все российские банки обязаны мониторить денежные переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Кроме того, финансовые учреждения должны обращать внимание на операции по зачислению и списанию средств на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.

Помимо рекомендаций Центрального банка России, коммерческие банки могут самостоятельно устанавливать свои критерии для выявления подозрительных операций. Это означает, что перевод на сумму менее 100 тысяч рублей в день также может быть признан сомнительным, предостерегает аналитик Эряния Бочкина.

Кроме того, гражданам следует понимать, что сумма перевода — это не единственный фактор, по которому банк может отнести операцию к категории подозрительных. Финансовые учреждения учитывают и другие аспекты. Например, банк может заинтересоваться клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в день.

Также под особое внимание попадают те, кто имеет более десяти получателей — физических лиц в день и/или более 50 — в месяц, а также те, кто слишком быстро переводит только что полученные средства: менее одной минуты между зачислением и отправкой.

Кроме того, банки обращают внимание на карты, с которых производятся переводы. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата за коммунальные услуги, мобильную связь и другие бытовые услуги.