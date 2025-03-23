Евросоюз наложит пошлины на косметику из США в ответ на тарифы, введенные со стороны Вашингтона на европейские сталь и алюминий. Однако производители косметики из ЕС уверены, что это угрожает их экспортному рынку. Они предупредили чиновников Евросоюза, что включение косметической продукции в списки контрмер против США необратимо вызовет негативные последствия на рынке, сообщила газета Financial Times.

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"Посмотрите на торговый баланс и не ставьте красный флаг на ту продукцию, где мы больше потеряем, чем выиграем", - обратился к чиновникам в Брюсселе исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус.

Его компания может оказаться под ударом. По мнению топ-менеджера, в тарифную войну нужно включать такие категории товаров, где ЕС больше импортирует. В случае с косметикой Европа как раз больше экспортирует.

Исполнительный директор компании Beiersdorf (владеет брендом Nivea) Винсент Уорнери, назвал действия Брюсселя "стрельбой себе в ногу".

"Мы поднимем цены для американских покупателей, если это потребуется, но это нанесет вред нашей доле рынка. Оставьте нас вне торговых войн, радуйтесь тому, что мы приносим в экономику, и не разжигайте огонь там, где нет нужды", - подчеркнул Уорнери.

С 12 марта начали действовать 25-процентные пошлины США на импорт стали и алюминия из ЕС. Еврокомиссия оценила ущерб от тарифов в 28 миллиардов долларов и объявила о контрмерах на 26 миллиардов евро. Их введут с 13 апреля. Помимо косметики пошлины применят на ввозимые из США сталь и алюминий, мотоциклы, одежду, мясо, фрукты, молочные продукты, крупы, масло, алкоголь, древесину, ковры, бриллианты, бытовую технику, туалетную бумагу и другие товары.