Некоторые банкоматы в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры, сообщили «Известиям» очевидцы. Проблемы с внесением банкнот возникли в банкоматах «Альфа-Банка» и ВТБ.

В Совкомбанке подтвердили, что часть ATM действительно не распознаёт обновлённые купюры. В «Новикоме» пояснили, что это связано с уходом с рынка производителей банкоматов, из-за чего обновление программного обеспечения для новых банкнот не проводится.

Для приёма обновлённых пятитысячных требуется последняя версия модуля распознавания, уточнила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

По данным Банка России, единичные жалобы на работу банкоматов поступают, но большинство устройств с функцией рециркуляции уже принимают новые купюры, а настройка оставшихся завершается.

Проблема с приемом купюр нового образца в ATM была понятна еще с 2022 года, когда ЦБ представил новую сторублевку, отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Дело в том, что кассовая техника в Россия была на 100% импортной. Счетные машинки и банкоматы на западном ПО не успели научить распознавать новую банкноту.

С этим и связан значительный временной лаг между презентацией новых купюр и их фактическим массовым вхождением в оборот. Для сторублевки и пятитысячной купюры это начало происходить только осенью 2024-го, напомнил эксперт.

Новые купюры номиналом 5000 рублей начали вводить в оборот в России

Несмотря на отсрочку выхода банкнот, кредитные организации не успели подготовить всё оборудование. Сейчас в России новые пятитысячные купюры могут не принимать примерно 15% кассовых устройств, оценил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, в Москве эта цифра может доходить до четверти, потому что в столице использовали оборудование самых разных производителей.

ЦБ представил новую пятитысячную банкноту в октябре 2023 года, посвятив её Екатеринбургу. Планировалось, что она постепенно войдёт в оборот и будет использоваться наряду с купюрами образца 1997 года.