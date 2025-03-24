Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для возврата билетов

Российские перевозчики рассматривают введение «периода охлаждения», который позволит пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки. Это предложение Союза пассажиров направлено на оценку ОАО «РЖД» и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, сообщает «Коммерсант».

По данным Союза пассажиров, только 2-3% пассажиров совершают ошибки при покупке билетов. Однако введение «периода охлаждения» не должно существенно повлиять на экономику перевозчиков. В настоящее время пассажиры могут исправлять до двух ошибок бесплатно, но за последующие необходимо платить.

Эксперты предупреждают, что нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны перекупщиков. Возможные изменения вызывают опасения роста цен на билеты из-за увеличения числа возвратов за день-два до вылета.

Представители авиакомпаний и Минтранса пока не комментируют ситуацию, однако отмечается, что сбор позиций перевозчиков продолжается. Внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в системах бронирования, что может привести к дополнительным расходам.

Ранее в Минтрансе сообщали, что в этом году в 50 регионах России начнут тестировать межрегиональную систему контроля пассажирских перевозок, целью которой является упрощение работы перевозчиков и повышение безопасности пассажиров.