Мошенники начали активно применять схему обмана россиян с помощью NFC-клонов банковских карт. Об этом рассказали в ВТБ.

В банке отметили, что эта схема стала наиболее распространяющейся в марте. Она комбинирует две стратегии - социальную инженерию и доработанные шпионские программы.

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками сотового оператора, банка или крупной компании. Они просят установить шпионское ПО под видом программы для обновления приложения. Это позволяет им удаленно управлять устройством и создавать виртуальные клоны карт.

Причем схема была усовершенствована. Раньше основной модуль программы был у мошенника. После установки второго модуля у жертвы он делал копию его карты. А теперь все стало наоборот - основной модуль устанавливается на смартфон клиента.

После установки вредоносного ПО мошенники убеждают человека перевести деньги "на безопасный счет", например, с помощью внесения денег в банкомат.

Когда человек подносит телефон к банкомату, то деньги зачисляются не ему, а на клон карты мошенника. После этого преступники выводят деньги на счета в разных банках.

Эксперт рассказал о новой схеме мошенников

В ВТБ подчеркнули, что эта схема позволяет мошенникам не оставлять цифровых следов преступления и затрудняет идентификацию таких платежей, так как они ничем не отличаются от обычного зачисления денег на счет.