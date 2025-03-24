В России зафиксировали рост мошеннических звонков

В конце прошлого года каждый тысячный звонок, поступающий на российские номера, был связан с мошенниками.

В 2025 году на долю таких вызовов придется уже каждый семисотый, сообщили РИА Новости в МТС.

«Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим», — говорится в сообщении.

Чаще всего мошенники звонят жителям городов-миллионников. На первом месте находится Москва — на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. Далее идут Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

Самой популярной схемой в начале 2025 года, по данным аналитиков, стало предложение мошенников о дополнительных доходах через «инвестиционные проекты». На нее приходится четверть от всех мошеннических действий.

Еще две схемы — звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона, а также под видом представителей компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

13 марта эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов заявил, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.