Имеет ли право банк отказать в приёме старых долларов, объяснил юрист
Отказ российских банков принимать доллары старого образца не имеет юридических оснований.
Об этом рассказал ТАСС ассистент кафедры финансового права МГЮА им. О. Е. Кутафина Максим Хромченко, передает ИА DEITA.RU.
По словам юриста, отказ некоторых банков принимать старые американские купюры связан с дефицитом наличной валюты, из-за чего кредитные организации предпочитают работать с новыми долларами, которые труднее подделать.
«Если вам отказывают в приеме доллара старого образца в российском банке, я рекомендую запросить письменное объяснение отказа. С этим документом вы можете подать жалобу в Банк России или в службу по защите прав потребителей», — отметил Хромченко.
Как и за границей, ограничения на прием долларов касаются только российских граждан, поскольку приток наличных в иностранной валюте в Россию значительно ограничен. В результате возникают искусственные ограничения на прием старых долларов, не имея при этом правовой основы.
Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Российские туристы столкнулись с трудностями в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивались с большим дисконтом. Некоторые российские банки также отказываются принимать американскую валюту старого образца, в то время как другие начали взимать комиссию за обмен «старых» купюр.