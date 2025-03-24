ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом 5-тысячных купюр банкоматами

ВТБ в ближайшие дни завершит обновление сети своих банкоматов, после чего каждый из них будет доступен для работы с новыми пятитысячными рублевыми купюрами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.

«До конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Ранее в понедельник «Известия» написали о том, что модернизированная банкнота номиналом в пять тысяч рублей, введенная в оборот в конце прошлого года, не распознается банкоматами некоторых российских банков.

У россиян возникли проблемы с пятитысячными купюрами

Необходимость обновления устройств, о которой идет речь, связана с тем, что производители банкоматов, покинувшие российский рынок после 2022 года, прекратили поддержку программного обеспечения, а значит, не подготовили шаблоны под новые купюры, говорилось в материале. На фоне этого банки справляются своими силами, и в ряде случаев помогает только замена устройств, отмечалось в публикации.