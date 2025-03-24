Новая администрация США может пойти на крайне радикальный шаг с целью исправления удручающей ситуации в экономике.

Об этом предупредил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире радио «Говорит Москва» эксперт не исключил того, что американские власти уже в скором времени могут решиться на объявление частичного дефолта. Он будет носить весьма своеобразную форму, а именно — часть долларов США будет совершенно внезапно объявлена незаконной.

Как полагает специалист, речь может идти о тех долларовых купюрах, которые будут находиться за пределами Соединённых штатов на момент вынесения соответствующего решения. Все эти деньги могут быть объявлены непригодными для использования в Америке.

Таким образом, как считает аналитик, руководство страны может попытаться улучшить положение дел в своей собственной экономике, которая столкнулась с очень серьёзными вызовами в виде инфляции, дефицита бюджета и гигантского государственного долга.

В случае с последним, главная опасность заключается в том, что в уже в скором времени власти США могут начать тратить на его обслуживание львиную часть своей казны, что будет грозить всему государству уже полноценным дефолтом с отказом от социальных обязательств.

Эксперт: "Реальный курс доллара составляет 160 рублей"

В этой связи, как объяснил Хазин, американскому истеблишменту придётся искать весьма нестандартные выходы из сложившейся ситуации и запрет на хождение в США всех долларов, находящихся за границей, может стать одним из таких инструментов.

Россияне, которые в этот момент будут иметь на руках наличные доллары, неминуемо столкнуться с резким падением их покупательной способности, ибо все будут знать, что теперь они владеют неполноценными деньгами с ограничением на их использование.

Тем, кто владеет небольшими запасами наличных «баксов» сильно переживать не стоит, однако, те, кто накопил внушительные долларовые сбережения, могут оказаться в достаточно сложном положении, так что им есть смысл подготовиться к такому развитию событий заранее, заключил экономист.