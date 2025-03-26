Перечислены наиболее частые схемы вовлечения людей в дропперство

Граждане не всегда сознательно становятся дропперами (лицами, задействованными в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт). Злоумышленники могут вовлекать в махинации обманом, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, с просьбой сообщить данные карты для перевода денег.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации "Новиком".

"Мошенники могут представиться сотрудниками банков, правоохранительных органов, благотворительных фондов. Они просят сообщить данные карты для перевода денег. Также мошенники могут предлагать "легкий заработок", связанный с обналичиванием денег, или выставлять товар для продажи на сомнительных сайтах", - говорится в сообщении.

В "Новикоме" отмечают, что как только жертва сообщает злоумышленникам свои банковские данные или же переводит деньги непроверенному получателю, она автоматически становится вовлеченной в преступную схему.

"Ни в коем случае не переводите деньги незнакомым лицам, а также по просьбе неизвестных лиц, никому не сообщайте данные карты, не передавайте свою карту третьим лицам, не снимайте деньги в банкомате для кого-то", - предупреждают в "Новикоме".

В случае получения денежного перевоза от незнакомца необходимо немедленно обратиться в банк с просьбой вернуть деньги по реквизитам отправителя.

Эксперты отмечают, что правоохранительные органы активно выявляют посредников мошенников (дропперов), привлекая их к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Кроме того, данные карты дроппера вносятся в базу данных о мошеннических операциях Банка России, после чего кредитные организации блокируют все операции по ней.