Россияне массово отказываются от переводов по номеру карты: что происходит

Менее 1% всех транзакций в 2025 году составляют переводы по номеру карты, в то время как более 99% операций осуществляется по номеру телефона.

Такие данные представил банк ДОМ.РФ, передает ИА DEITA.RU.

Как рассказали специалисты, переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей являются наиболее удобным и безопасным способом для повседневных финансовых операций. В настоящее время доля таких переводов достигла рекордного уровня и продолжает расти.

Так, если в 2023 году 90% переводов в мобильном банке осуществлялось через СБП, то к концу 2024 года этот показатель увеличился до 97%. Это свидетельствует о том, что пользователи полностью перешли на отправку средств по номеру телефона и практически забыли о переводах по номеру карты, сообщили в ДОМ.РФ.

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Как объяснила аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, основной причиной значительного роста активности переводов между разными банками стало отмена с 1 мая 2024 года комиссии за переводы при сумме до 30 миллионов рублей в месяц.

Учитывая, что многие пользователи переводят меньшие суммы, можно сказать, что это ограничение не оказывает значительного влияния. Это значительно упростило клиентам использование услуг нескольких банков одновременно, чем они активно пользуются.

Кроме этого, на рост переводов повлияло повышение ставок по сберегательным продуктам, особенно для новых клиентов банков, что также потребовало более частых межбанковских переводов, рассказала специалист.