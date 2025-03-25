В Госдуме усомнились в необходимости Единой социальной карты для пенсионеров

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Введение в России единой социальной карты для пенсионеров — избыточная инициатива. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру», комментируя предложения главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ввести Единую карту пенсионера для всех регионов.

В Госдуме оценили необходимость в Единой соцкарте для пенсионеров
© РИА Новости

По мнению Миронова, нынешний порядок, когда соцкарта, выданная пенсионеру, действует на территории только его региона, несправедлив.

Бессараб отметила, что льготы, которые, как правило, объединяются в соцкарте, могут отличаться в зависимости от города и области, и унифицировать их не получится.

«Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — прокомментировала инициативу депутат.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас система с социальными картами функционирует хорошо и не требует дополнительных вмешательств.

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