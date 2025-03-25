Надежные способы приумножить сбережения: советы экспертов

Аналитики в беседе с изданием Life рассказали, куда в марте 2025 года целесообразно вкладывать деньги. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в конце месяца процентные ставки по вкладам и облигациям остаются на довольно высоком уровне, инвестиции в эти инструменты по-прежнему актуальны.

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Специалист подчеркнула, что в настоящее время рынок облигаций выглядит более привлекательным, чем вклады. Это связано с тем, что процентные ставки по вкладам могут продолжить снижаться из-за замедления кредитной активности. Как уточнила Рокотянская, риски очередного повышения ключевой ставки хоть и снизились, но все еще остаются актуальными. В этой связи какую-то часть портфеля стоит держать в облигациях с плавающим купоном, добавила она.

Кроме того, эксперт отметила, что в связи с прошедшим укреплением нацвалюты перспективными кажутся вложения в квазивалютные бонды. Это ценные бумаги, привязанные к иностранной валюте, но предполагающие расчеты в рублях.

Касательно долгосрочных инвестиций, аналитик AMarkets Игорь Расторгуев советует рассмотреть облигации федерального займа с высокой доходностью. Это позволит зафиксировать прибыль на высоком уровне, независимо от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке, считает он.

По словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, ценные бумаги крупных российских компаний могут быть привлекательными для инвесторов благодаря возможности получения дивидендов и роста стоимости. Облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации от надежных эмитентов предоставляют инвесторам стабильный и предсказуемый доход. Также эксперт подчеркнул, что инвестирование в долгосрочные ценные бумаги — это не только способ сохранить капитал, но и возможность его приумножить. Особенно если грамотно распределить инвестиции между разными финансовыми инструментами, добавил собеседник.

Ранее директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов заявил «Известиям», что прежде чем копить на крупные покупки, необходимо понимать, какую сумму и в какие сроки нужно собрать деньги.