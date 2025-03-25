В Госдуме предложили новую защиту телефонных разговоров с банками

Депутаты думской фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачев направили обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором предлагают использовать кодовое слово для всех телефонных разговоров между клиентами и банками.

Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка. Это кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками", - отметили авторы обращения.

Депутаты считают, что нововведение существенно повысит уровень доверия между клиентами и банками, а также защитит граждан от мошенников.

"При обращении банка к клиенту по телефону сотрудник должен будет назвать заранее согласованное с клиентом кодовое слово, которое тот сможет легко проверить, обеспечив тем самым безопасность разговора. Это слово будет известно только клиенту и банку", - указано в документе.

В случае если клиент получит звонок с номерами, схожими с номерами банка, но без использования кодового слова, он сможет сразу распознать мошенников и избежать возможных финансовых потерь, считают Даванков и Ткачев.