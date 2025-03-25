В Госдуме напомнили о важных изменениях в жизни россиян с апреля

С 1 апреля в силу вступит ряд изменений в законодательстве, которые коснутся повседневной жизни миллионов людей, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Первое нововведение касается упрощения взаимодействия с биометрическими системами в банках. С 1 апреля 2025 года банк, который для идентификации клиентов применяет биометрию, не вправе требовать от них другие документы, подтверждающие личность.

«Ранее клиенту нередко приходилось приносить документы даже при наличии данных в Единой биометрической системе. С 1 апреля это устранено: если информация уже есть в базе, банк обязан ее принять, не создавая дополнительных барьеров. Это особенно ценно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов, где поход в отделение банка может быть затруднен», - отметил депутат.

Вторым нововведением станет распространение семейной ипотеки на вторичное жилье. Список городов, в которых можно будет купить вторичку в рамках семейной программы, ранее опубликовал «ДОМ.РФ».

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С 1 апреля на 14,75% вырастут социальные пенсии, в том числе по старости, инвалидности и потере кормильца, напомнил Говырин. Повышение привязано к изменившемуся прожиточному минимуму.

Также с 1 апреля будет введена единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха. По мнению депутата, новый подход сделает летние смены «не просто развлечением, а средой для укрепления связи между ребенком, семьей и обществом».