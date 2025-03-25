Вкладчикам рассказали, когда нужно забирать деньги из банков
Существуют ситуации, когда владельцам депозитов стоит заранее вывести свои средства из банка.
Об этом сообщил юрист Пётр Гусятников, передаёт ИА DEITA.RU. По его словам, главная задача любого вкладчика в России — это вовремя забрать свои деньги из банка до того, как Центральный банк отзовёт у него лицензию.
Хотя страховой лимит по депозитам в России составляет 1,4 миллиона рублей и государство гарантирует возврат средств в пределах этой суммы в случае ликвидации банка, лучше избегать таких ситуаций, пишет «Прайм».
Чтобы это сделать, как объяснил эксперт, вкладчикам необходимо постоянно следить за состоянием банка и обращать внимание на несколько ключевых индикаторов, отражающих его финансовое положение.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это уровень доходности по депозитам. Если банк предлагает значительно более высокие проценты, чем средние по рынку, это может свидетельствовать о его нехватке ликвидности.
Россиянам предстоит расплата за высокие доходы по вкладам в банках
Второй важный момент — наличие дополнительных ограничений на переводы или снятие наличных, помимо тех, что установлены Центральным банком. Если такие ограничения есть, это может указывать на проблемы у банка. Вкладчиков также должно насторожить, если они не могут перевести свои средства в другой банк и могут осуществлять переводы только между счетами внутри одного учреждения.
Третий тревожный сигнал — это большое количество судебных разбирательств, в которых банк выступает ответчиком, а также уголовные дела против его руководства. Также стоит обратить внимание на резкие изменения в графике работы отделений или их массовое закрытие.
Эксперт рекомендовал всем россиянам с депозитами выводить свои средства из банков, если они заметили хотя бы один из перечисленных признаков, а тем более несколько. Вероятнее всего, такой банк вскоре будет закрыт, и в отношении него уже введены ограничения со стороны ЦБ. В то же время, у вкладчиков ещё может быть возможность забрать свои деньги.