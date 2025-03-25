В России закроют возможность брать кредиты под видом рассрочки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки, ключевой целью которого один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, называет неиспользование соответствующих механизмов для фактического кредитования граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат ранее объяснял необходимость инициативы тем, что зачастую кредиты берутся под видом рассрочки и без соблюдения требований, которые предъявляются к кредиторам. Теперь такую возможность планируется перекрыть.

Среди рисков такой ситуации председатель Банка России Эльвира Набиуллина называла тот факт, что, хотя рассрочка — это тоже долг, за который нужно расплачиваться, сведения о ней не подаются в Бюро кредитных историй (БКИ), и банки, если покупатель обратится за новыми кредитами, не могут проверить его закредитованность, что может приводить к проблемам.

Согласно одобренному парламентариями проекту, максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в БКИ определен в 15 тысяч рублей. Поддержавшие его кабмин и ЦБ РФ предложили повысить этот порог до 50 тысяч рублей.

Документ также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки — такие юрлица должны быть внесены в реестр, контролируемый Центробанком, а если оператор не является кредитной или микрофинансовой организацией, размер его собственных средств должен составлять не менее пяти миллионов рублей.