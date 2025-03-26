В Госдуме предложили увеличить маткапитал

В Госдуме считают, что сегодня маткапитал не может покрыть первоначальный взнос по ипотеке на жилье и предлагают его увеличить в 1,5-2 раза.

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"Когда начала действовать программа материнского капитала в 2007 году - это была реальная мера поддержки. Эти по сути виртуальные деньги действительно помогали частично улучшить жилищные условия людям, так как суммы хватало на первоначальный взнос по ипотеке, а в некоторых регионах с дешевым жильем - и на покупку небольшого дома или квартиры, либо части дома или квартиры-студии. Однако цена недвижимости выросла во много раз за эти годы, не секрет, что в Москве стоимость квадратного метра порой достигает полной суммы материнского капитала. Его индексация мало стимулирует покупательную способность. В 2025 году сумма капитала на первого ребенка составляет около 690 тысяч рублей, на второго - чуть более 912 тысяч. Но даже в малых городах России стоимость однокомнатной квартиры уже составляет сумму от 3 млн. рублей, а в относительно крупных городах - начинается с 7-9 млн рублей", - отмечает председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

Исходя из этого, доля, которую маткапитал способен покрыть, снижается до минимальной.