Пенсионеры рассказали, что их заставляет искать работу

Почти 70% пенсионеров находятся в поиске работы, чтобы улучшить свое финансовое положение. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работу «Зарплата.ру».

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Как указали 43% респондентов, поиск работы обусловлен тем, что им скучно находиться дома. Чуть более трети сообщили, что хотели бы иметь доход для того, чтобы путешествовать. Каждый пятый нуждается в деньгах, чтобы помогать детям и внукам. Еще 4% опрошенных заявили, что их профессия уникальна и всегда пользуется спросом, поэтому они стремятся работать, пока есть возможность.

В ходе исследования, которое проводилось с 10 по 25 марта, было опрошено 1760 человек в возрасте от 59 лет и старше. Среди них были как женщины, так и мужчины. Все они проживают в разных регионах России. Результаты опроса показали, что 41% участников исследования активно ищут работу.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Банки.ру» сообщило, что минимальный размер пенсии, который обеспечивает достойный уровень жизни в России, составляет 45 тысяч рублей. Такой ответ дали 82% респондентов с доходом от 200 тысяч рублей.

Согласно опросу, еще 72% граждан с указанным доходом считают комфортным размер пенсии от 100 тысяч рублей. Как сообщалось, чем выше доход у респондента, тем более высокий размер пенсии он планирует получать в будущем.