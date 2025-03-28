Мошенники делают фишинговую рассылку сообщений в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую социальную выплату в связи с инфляцией в прошлом году. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале.

В управлении показали пример рассылаемого сообщения. Оно представляет собой поддельную страницу "Госуслуг", на которой говорится от открытии подачи заявления на новую социальную выплату в 14 тыс. рублей.

"Выплата направлена на поддержку потребительской способности граждан в связи с повышенной инфляцией за 2024 год. Для получения необходимо оформить заявление на сайте "Госуслуг" в срок до 31 марта 2025 года. Выплата будет произведена без учета нуждаемости", - говорится в тексте мошенников.

МВД предупреждает, что это фишинг.

"Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в Telegram. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении управления МВД.

В ведомстве призвали разъяснить родственникам старшего поколения, что такого рода информацию имеет смысл мониторить только на официальных сайтах органов государственной власти.