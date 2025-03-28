Экономист предупредил о ловушке лестничных вкладов

По мере снижения ставок по вкладам вырастет количество депозитов с лестничной системой начисления процентов. Для средней суммы вклада доход может быть ниже на 20 тысяч ₽ по сравнению с обычной ставкой, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Например, это может выглядеть так: в первые два месяца ставка 24% годовых, в следующие четыре месяца — 18% годовых, затем ещё полгода — 15% годовых. При среднем размере вклада 579 тысяч ₽ доход за год составит примерно 101 тысячу ₽. При размещении этой же суммы под 21% годовых на обычный вклад доход будет более 121 тысячи ₽.

«В каждом конкретном случае необходимо осуществлять расчёт потенциального дохода и сравнивать предложения: это поможет избежать ловушки лестничного вклада. Причём я думаю, что по мере снижения ставок по вкладам количество предложений по вкладам с лестничными ставками на рынке может увеличиться», — отметил экономист.

Лестничные вклады не следует путать с «лесенкой вкладов», которая подразумевает открытие вкладов в нескольких банках одновременно на разный срок.