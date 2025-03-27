Банковские карты некоторых россиян заблокируют с 1 июня

Операции клиентов банков будут блокироваться при подозрении, что они задействованы в дропперских схемах, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, мера начнет действовать с 1 июня 2025 года.

Ведомство получит право самостоятельно приостанавливать операции банковских клиентов.

«Мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру», — отметил Негляд.

Замглавы ведомства уточнил, что инициатива не направлена против таких людей, и пообещал, что блокировка карт не будет массовым явлением. Однако, добавил Негляд, такая работа сделает деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.

Ранее в Банке России рассказали, кого называют дропперами. Они представляют собой посредников, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан. Дропперы делятся на три вида: заливщик, транзитник и обнальщик.

Мошенники ранее начали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотерей. Так человек становится дроппером — подставным лицом, участником преступной схемы.