Реальные ставки по потребкредитам резко выросли

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) к концу марта приблизился к 40%, свидетельствуют данные с сайтов банков, которые изучили «Известия». В среднем у 15 крупнейших игроков рынка показатель вырос на 2,5 п.п. за две недели. Это связано с ужесточением кредитной политики в отношении высокорискованных заемщиков.

С 10 по 27 марта реальные ставки по потребительским кредитам у крупнейших банков достигли 39,6%. При этом верхняя граница ПСК приблизилась к 50%, а у некоторых игроков варьировалась в пределах 60–76%.

Резкое повышение максимальной стоимости кредитов (на 20–30 п.п.) зафиксировано у ВТБ, Альфа-банка и МКБ, согласно данным с их сайтов. Это означает, что для заемщиков с низким уровнем надежности кредитование станет еще дороже, поскольку банки закладывают в ставки дополнительные риски.

В то же время эти же кредитные организации снизили нижний порог ПСК в среднем на 2 п.п., что сделало кредиты немного доступнее для надежных клиентов, выяснили «Известия».

Кроме того, за последние две недели Газпромбанк повысил уровень ПСК в среднем на 4 п.п., Россельхозбанк — на 0,4 п.п., тогда как Ак Барс Банк, наоборот, снизил реальные ставки на 2 п.п.

«Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, тогда как максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта — например, при наличии долгов, низком доходе или нестабильной занятости», — пояснил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Глава экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова добавила, что наименее рискованный сегмент для банков — действующие клиенты, особенно получающие зарплату на счет в банке или имеющие положительную кредитную историю. Однако даже для этой категории ставки остаются на пиковых, фактически заградительных уровнях.

Во втором квартале ставки по кредитам, вероятно, сохранятся без изменений, отметила Дарья Морозова из банка «Дом.рф». Однако уже во втором полугодии, по прогнозам аналитиков, опрошенных «Известиями», ЦБ может начать цикл снижения ключевой ставки.