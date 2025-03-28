Банки массово отказывают россиянам в автокредитах

Доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале 2025 года достигла 81,1%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Доля отказов по автокредитам растет третий месяц подряд: за последний месяц она выросла на 0,9 процентного пункта, а по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилась почти на 5 п. п.

Доля отказов заметно отличается в зависимости от кредитного рейтинга заемщика, обращает внимание НБКИ. Тем, чей персональный кредитный рейтинг составляет менее 250 баллов, отказывают почти в 100% случаев, доля отказов заемщикам с рейтингом 251–500 баллов достигает 89,7%. Кроме того, банки отклоняют три из четырех заявок на автокредит от заемщиков с рейтингом 501–750 баллов и почти каждую вторую заявку от покупателей «хорошего кредитного качества» — с рейтингом 751–999 баллов.

Росту доли отказов в выдаче автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%), говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отмечает общее снижение аппетита к риску со стороны банков, из-за которого и выросла доля отказов гражданам с кредитными заявками.

Накануне сообщалось, что на фоне ограничений ЦБ во второй половине 2024 года начал стремительно снижаться средний размер выданных автокредитов, к февралю 2025 года он сократился до минимума с января 2023-го — 1,21 млн рублей. Снижение размера автокредита к февралю 2024 года составило 17,3% (в феврале 2024-го — 1,46 млн рублей), к январю 2025 года — 0,5% (в январе 2025 года — 1,22 млн рублей).