Эксперт назвал условие для возврата средств российским туристам за путевки в Таиланд

Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о перспективах возвращения средств российским туристам за путевки в Таиланд после землетрясения в этой стране. По словам специалиста, многое в данном вопросе будет зависеть от дальнейших рекомендаций Минэкономразвития по посещению Таиланда.

На данный момент мы ждем ответа основного регулятора – Минэкономразвития. Там должны сделать заявление о том, что россиянам «не рекомендуется посещать» азиатские страны, такие как Таиланд и Мьянма. Если соответствующая рекомендация будет дана, то большинство туристов смогут абсолютно правомерно потребовать возврата денежных средств в размере 100%. При этом без такого постановления регулятора никаких оснований для возврата средств туристам не будет. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Эксперт подчеркнул, что такое стихийное бедствие, как землетрясение, является форс-мажором.

«Скорее всего, туроператоры предложат своим клиентам либо перенести сроки поездки, либо перенести заплаченные ими за путевки в Таиланд денежные средства на другие направления», - сказал он.

Вероятность вынесения регулятором рекомендации для российских граждан воздержаться от поездок в Таиланд достаточно высока, добавил Мельник.

«Это будет тревожным звоночком для туроператоров. Полагаю, они столкнутся с массовой подачей заявлений на возврат денежных средств. Поэтому туроператоры будут не рады. Это же касается и турагентств - им придется выступать в роли посредника между туристами и туроператорами, решая все возникающие вопросы», - заявил специалист.

Индивидуальным туристам, купившим авиабилеты в Таиланд, следует ориентироваться на решения их авиакомпаний, подчеркнул эксперт.

«У каждой авиакомпании есть внутренние правила. Так, авиакомпания Emirates спокойно возвращает денежные средства даже по невозвратным тарифам. Кроме того, она может предложить перенести дату перелета. Но есть и нелояльные авиакомпании, которые укажут, что рейс состоится, и не вернут средства по невозвратным тарифам», - сказал он, добавив, что за отмену бронирования отеля индивидуальные туристы на фоне проблем с трансграничными платежами смогут получить порядка 65% от заплаченных ими средств.

Вместе с тем Мельник назвал альтернативы отдыху в Таиланде.

«Естественно, землетрясение в ближайшей перспективе скажется на турпотоке. Россияне, которые планировали отдохнуть в Таиланде, теперь задумаются, стоит ли им покупать туры в эту страну. Если говорить об альтернативах и пакетных турах, то в Азии это либо Китай - город Хайнань, либо Вьетнам. А индивидуальные туристы могут отправиться на Бали. Если с Азией не получится, то есть те же Объединенные Арабские Эмираты, там сейчас тоже прекрасная погода, можно купаться в море. Также можно посоветовать Египет», - заключил специалист.

В Мьянме и Таиланде ранее произошло землетрясение. Известно, что есть разрушения. Все аэропорты Таиланда временно не принимают рейсы, приостановила работу и фондовая биржа страны. Эпицентр землетрясения располагался в Мьянме, он находился в 16 км города Сикайн на глубине 10 км. Магнитуда составила 7,7. Через несколько минут после первого землетрясения в регионе произошел новый толчок магнитудой 6,4 Подземные толчки ощущались также в некоторых северных регионах Таиланда, а также в столице – Бангкоке. Там был введен режим ЧС и объявлена эвакуация всех высотных зданий.