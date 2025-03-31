Согласно исследованию РИА Новости Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населённых пунктах.

По данным агентства, по итогам 2024 года средней зарплаты в малых и средних населённых пунктах этого региона хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированных наборов товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО в 2024 году составила 146 тыс. рублей в месяц.

На втором и третьем местах расположились Ненецкий автономный округ и Магаданская область: 5,1 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением в 138 тыс. рублей в месяц и 4,9 стандартного набора с 151 тыс. рублей соответственно.

В целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2024 года на уровне 2,7.

Нижнюю часть рейтинга замыкают преимущественно республики Северного Кавказа.

Названа средняя зарплата в России в 2024 году

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