Страховые пенсионные выплаты не могут быть полностью отменены, но есть ряд обстоятельств, при которых они могут быть временно приостановлены. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что это может произойти, если пожилой гражданин в течение шести месяцев не получает средства, которые доставляет почтальон по его адресу. Также остановка выплаты пенсии случается при истечении срока действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.

Кроме того, это происходит при выезде пенсионера в страну, с которой у Российской Федерации заключен договор. Обязанность по выплатам несет государство, на территории которого проживает пенсионер, отметила собеседница.

В случае неявки инвалида на переосвидетельствование в учреждение Федеральной медико-социальной экспертизы, предоставление пенсионных выплат по инвалидности также может быть приостановлено, добавила специалист.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подписании постановления правительства, в соответствии с которым социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%.