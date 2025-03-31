Уровень закредитованности россиян рекордно сократился

Уровень закредитованности россиян снизился до рекордных значений за последние десять лет — к марту он сократился на 390 млрд рублей, пишут «Известия». В последние годы этот параметр стабильно рос. В середине 2023 года прирост достигал почти 1 трлн в месяц.

Аналогичное по значимости нынешнему падение было только в 2015 году, оно достигло 645 млрд рублей, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

“Безусловно, сейчас высокая ключевая ставка ограничивает рост кредитования на рынке. Одной из целей ужесточения монетарной политики ЦБ было охлаждение потребительского спроса и повышение сберегательной активности населения для снижения инфляции”, — говорит Грицкевич.

Снижение объемов выдачи потребительских кредитов также во многом обусловлено мерами, принятыми ЦБ, например, прямое ограничение на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, отметил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Уменьшение кредитного портфеля россиян связано с низкими объемами выдач при продолжении погашений, добавил он. Кроме того, клиенты стремятся быстрее погасить долги по более высоким ставкам, что также влияет на ситуацию.

Впрочем, ведение ЦБ прямых ограничений на выдачу автокредитов и ипотеки в дальнейшем продолжит сдерживать спрос, отметили в пресс-службе ВТБ. Они как раз направлены на сокращение доли высокозакредитованных заемщиков. Влиять будет и обязательное документальное подтверждение доходов при сумме автокредита более 1 млн рублей, отметили в там.