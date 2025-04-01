В Госдуме захотели пересмотреть подходы к индексации пенсий

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, она также должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека. Парламентарий от КПРФ предложил привязать индексацию пенсионных выплат к потребительской корзине.

Россиянам повысили пенсии

«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22 процента, а пенсию подняли на 9 процентов — то это не рост, а снижение», — подчеркнул он.

Социальный фонд с 1 апреля проиндексировал пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75 процента – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

До этого доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований