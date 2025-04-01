Россиянам рассказали, какие вакансии в стране являются самыми высокооплачиваемыми. Соответствующими данными поделился сервис «Зарплата.ру».

Аналитики сервиса включили в подборку специалистов, которым работодатели готовы платить от 400 до 800 тысяч рублей в месяц. Так, в Сургуте ищут хирурга-флеболога с зарплатой 800 тысяч рублей. Отмечается, что кандидат должен специализироваться на диагностике и лечении в условиях амбулаторного приема. Знание УЗИ будет рассматриваться как преимущество, а подходящему специалисту будет оказана помощь с переездом.

До 500 тысяч рублей готовы платить бортпроводнику частной авиации со знанием английского языка, а также начальнику юридического отдела, который будет сопровождать деятельность всей группы компаний, включая внешние договоры и внутренние корпоративные процедуры. Кроме того, в обязанности начальника отдела будет входить мониторинг законодательства и консультирование сотрудников по правовым вопросам.

Также сообщается о вакансии скульптора, работающего с арт-бетоном, с зарплатой 500 тысяч рублей. Специалист будет заниматься изготовлением барельефов и имитацией природных объектов, таких как скалы и деревья. Наконец, IT-компания ищет заместителя руководителя группы разработки для модификации системы «Appius-PLM Технический документооборот». Заработная плата специалиста в отделе внедрения может достигать 400 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru.

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