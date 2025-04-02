Российский пилот раскрыл "шокирующий" размер своей пенсии после 25 лет работы

Шокирующая пенсия: экс-пилот "Уральских авиалиний" получит 17 тысяч рублей после 25 лет за штурвалом
Юрий Яшин, бывший пилот и известный авиаблогер, ранее работавший в авиакомпаниях "Уральские авиалинии" и S7 Airlines, публично выразил свое изумление размером назначенной ему страховой пенсии по старости. После четверти века профессиональной летной деятельности ему была начислена пенсия в размере 17 835 рублей.
Об этом Яшин сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав скриншот официального уведомления.
"Вот на такую пенсию я могу рассчитывать. Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин? И да, это не первоапрельская шутка", — прокомментировал он назначение.
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Пилот воспользовался правом досрочного выхода на пенсию этой весной. Несмотря на внушительный 25-летний стаж и тысячи часов налета, размер итоговой страховой пенсии по старости оказался для него неприятным сюрпризом.
В комментариях под постом уже сотни сообщений. Подписчики недоумевают, как такое могло произойти.
"Нет слов, Юрий, у вас такая профессия... я живу на пенсию поменьше вашей - но не живу, а выживаю", - недоумевает один из подписчиков.
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