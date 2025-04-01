Мошенники начали мстить тем, кого они не смогли обмануть

Злоумышленники пытаются испортить жизнь россиянам, которые не попались на их уловки.

Об этом всех граждан предупредила аналитик Анастасия Медведева, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, самым распространённым инструментом мести злоумышленников является использование различных программ по подмене телефонного номера. В результате те, кому звонят аферисты, видят на экране номер своей жертвы.

С помощью подставного номера мошенники звонят третьим лицам от имени другого абонента, вводя их в заблуждение, а также могут позвонить в полицию с ложным заявлением. Жертве мошенников придется объясняться с друзьями и правоохранительными органами и запрашивать доказательства подмены у мобильного оператора.

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Кроме этого, как рассказала специалист, мошенники также могут зарегистрировать подставной телефонный номер на различных сайтах, что приведет к тому, что его обладатель будет получать множество спам-сообщений на разные темы.