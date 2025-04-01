Госдума приняла закон о борьбе с навязыванием допуслуг

Покупателей защитят от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.

На это направлен закон, который приняла Госдума, документ прошел сразу второе и третье чтения.

"Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны", - заявил о необходимости таких мер председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, закон направлен на защиту граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат.

Документ гласит, что дополнительные товары, услуги и работы могут продаваться исключительно с согласия потребителя - нельзя будет принудительно добавлять их к основной покупке. Это нередко делают, проставляя за покупателя автоматические отметки о согласии на приобретение дополнительных товаров.

Таким образом, до заключения договора о приобретении основных товаров продавец не сможет навязать какую-либо дополнительную платную опцию. А если это произошло, то покупатели смогут требовать возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы.

"Последний случай. При покупке авиабилетов с граждан взимали по 185 рублей, - привел пример Вячеслав Володин. - Прокуратура вмешалась. Как оказалось, несколько миллиардов было собрано с пассажиров в результате этих неправомерных действий".

По его словам, новый закон позволит без излишней волокиты возвращать в таких случаях денежные средства, потому что до принятия закона приходилось судиться.

Еще один пример - оформление платежей за жилье.

"Когда платежка приходит, и человеку в электронном виде уже галочку проставляют "Страховка за жилье", - уточнил председатель ГД.

Он обратил внимание, что норма закона прямо говорит о запрете ставить такие галочки заранее.

"Только человек может для себя решить, страховать ему жилье или не страховать", - заявил спикер.

Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев добавил, что этим также часто грешат автосалоны, где активно используется предустановка отметок о дополнительных услугах. Такая же практика распространена при дистанционной покупке железнодорожных билетов, при оформлении банковских депозитов, отметил парламентарий.

Ко второму чтению уточнен порядок возврата средств.

"В соответствии с поправками устанавливается трехдневный срок", - рассказал глава профильного комитета.

Он добавил, что работа над мерами в этой сфере не будет остановлена и после принятия закона.

"Ряд новых инициатив должны устранить такие практики как мисселинг - подмена понятий при продлении депозитов", - указал Гутенев.

А для того, чтобы меры были более эффективными, "Единая Россия" подготовила законопроект об увеличении штрафов за навязывание услуг. По словам депутата, речь об ответственности физических лиц в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей и для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей. Документ уже получил положительный отзыв правительства РФ.

"Такие радикальные меры защиты наших граждан искоренят такие нездоровые практики", - резюмировал Гутенев.

Комментарии

Джамаладин Гасанов, депутат Госдумы:

"Проблема навязывания дополнительных услуг потребителям остается острой, несмотря на усилия регуляторов. Роспотребнадзор констатирует "множественную вариативность" недобросовестных практик, от "галочек" в договорах страхования при покупке билетов до навязывания услуг в автосалонах и сфере ЖКХ.

Несмотря на постановление Конституционного Суда, автосалоны продолжают навязывать допуслуги, а в сфере ЖКХ растет число жалоб на плату за услуги, не связанные с содержанием жилья. Хотя борьба с автоматическим согласием на допуслуги при покупке билетов и кредитовании ведется, в других сферах проблема сохраняется. Опросы ВЦИОМ показывают, что 43% россиян сталкиваются с попытками платной реализации услуг, положенных по ОМС.

Создается впечатление, что бизнес постоянно изобретает новые способы обхода закона, и регуляторам приходится постоянно "догонять" недобросовестных участников рынка. Необходимы более жесткие меры и проактивный подход, чтобы эффективно защитить права потребителей".

Никита Чаплин, депутат Госдумы:

"Закон дает гражданам реальную возможность контролировать свои расходы и избегать ненужных трат. Вот несколько ключевых плюсов для граждан. Законопроект устраняет практику автоматического включения дополнительных услуг, с которой многие сталкивались при покупке билетов, оформлении кредитов или приобретении автомобилей. Больше не будет неприятных сюрпризов в виде навязанных страховок, подписок или других сервисов, о которых вы не просили. Теперь, прежде чем заплатить за что-то дополнительное, вы должны будете выразить свое согласие. Это дает вам право выбора: нужны ли вам эти услуги или нет. Вы сможете принимать осознанные решения, исходя из своих потребностей и бюджета.

Если вам все же навязали услугу без вашего согласия, вы сможете потребовать возврата денег. Это эффективный механизм защиты от недобросовестных продавцов, которые пользуются невнимательностью или неосведомленностью покупателей.

Этот закон важен, потому что он восстанавливает баланс между продавцом и покупателем. Он дает гражданам больше контроля над своими финансами и защищает от недобросовестных практик, которые приводят к необоснованным тратам".