Что будет с деньгами, если не забрать вклад вовремя

Вы положили деньги на вклад в банк на определенный срок, но не забрали деньги по окончании этого срока. Что случится с вашим депозитом и есть ли риск потери средств? Отвечаем.

Вклад в банке — это размещение денег на счете под процент. Вы на определенный срок даете свои деньги банку, тот ими распоряжается и обязуется вернуть вам в конце оговоренного срока, добавив начисленные проценты.

Как правило, главным условием получения дохода с вклада является то, что вкладчик на время «запирает» свои деньги в банке. Забрать изначально вложенные средства можно в любое время — банк обязан их вернуть, но проценты при досрочном снятии денег можно не получить, и тогда вклад для клиента потеряет смысл.

Вклады различаются по множеству параметров.

По срокам вклады разделяют на срочные и бессрочные.

Срочные вклады открываются на оговоренный срок, например от трех месяцев и до нескольких лет. Это самые доходные и наиболее популярные вклады. Деньги на таких депозитах лучше не трогать до конца срока их действия, чтобы не потерять начисленные проценты (если вклад не предполагает частичное снятие).

Бессрочные вклады, они же вклады до востребования. Такие доступ к средствам не ограничивают, однако процентная ставка по ним существенно ниже. Деньги можно снять в любой момент: штрафов за досрочное снятие средств не будет, проценты все равно начислят. После частичного снятия проценты будут и дальше начисляться на остаток.

Если с вкладом до востребования все ясно — срока окончания у него нет и пропустить его невозможно, то как обстоят дела со срочным вкладом?

Что будет, если не забрать деньги с вклада после окончания его срока

Предположим, вы открыли вклад на два года, но к концу действия вклада забыли о нем или уехали далеко, где нет доступа к Интернету, и не забрали вложенные деньги с процентами. Что будет с вашими средствами?

Дальнейшее развитие событий зависит от того, есть ли у вашего вклада опция автопролонгации (продления), объясняют аналитики Банки.ру.

Условия автопролонгации прописаны в договоре вклада, и они могут включать в себя изменение ставки по вкладу в момент его продления.

Если вклад с автопролонгацией: когда закончился срок у такого вклада, он автоматически продлевается. По сути ваши средства попадают на новый вклад. На этом этапе можно свободно забрать тело вклада и проценты, начисленные до пролонгации. Однако в таком случае закрывается уже «новый» (продленный) вклад. Вот по нему проценты могут «сгореть» из-за досрочного закрытия.

Если вклад без автопролонгации: в таком случае ваши средства после окончания срока вклада перечисляются на счет до востребования с начислением процентов по ставке «до востребования», которая существенно ниже, чем ставки по срочным вкладам (например, 0,1% годовых). Когда истек срок вклада и деньги ушли на счет до востребования, вы можете прийти и забрать все средства, включая накопленные проценты.

При оформлении любого банковского или финансового продукта внимательно изучайте его условия перед заключением договора — это позволит понять, что нужно делать в процессе «жизни» продукта или по его окончании.