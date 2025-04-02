Просроченные долги россиян резко выросли

В 2024 году средний долг россиян с просрочкой перед банками резко вырос. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА) сообщает Forbes.

Средний долг заемщиков с просроченной задолженностью достиг 185 тысяч рублей — он прибавил более чем четверть. Годом ранее задолженность составляла около 146 тысяч рублей.

Показатели сильно различаются в зависимости от возраста. По данным НАПКА, средний долг молодых заемщиков (18-25 лет) составляет 67,5 тысячи рублей. Самые высокие долги в 264 тысячи рублей — у россиян 46-55 лет.

Более половины должников с просроченной задолженностью (56 процентов) — мужчины, за год их доля прибавила 5 процентных пунктов. Каждый пятый (20 процентов) живет в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Свердловской области. Как правило, такие клиенты не состоят в браке и не имеют детей. Среди должников чаще всего встречаются продавцы и водители — более трети (35 процентов) клиентов коллекторов).

Как заявили ранее в коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), в 2024 году российские банки стали втрое чаще продавать коллекторам проблемные долги по жилищным кредитам. За год объем долгов по ипотеке, переданных профессиональным взыскателям, вырос до 3,9 миллиарда рублей. Годом ранее он составлял 1,2 миллиарда.