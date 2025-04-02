Средняя максимальная ставка по вкладам стала еще ниже

В третьей декаде марта 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, стала еще ниже и составила 20,28%. Данные приведены в мониторинге Банка России.

Как менялась средняя максимальная ставка в марте:

Первая декада марта — 20,74%.

Вторая декада марта — 20,38%.

Третья декада марта — 20,28%.

Снижение показателя началось после достижения во второй декаде декабря 2024 года рекордного пика за всю историю, когда ставка по вкладам достигала 22,28%.

При этом средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения в третьей декаде марта составили:

на срок до 90 дней — 19,12%;

на срок от 91 до 180 дней — 19,59%;

на срок от 181 дня до одного года — 19,54%;

на срок свыше одного года — 17,68%.

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.