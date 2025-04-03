Часть россиян получат повышенную зарплату в мае из-за дополнительной оплаты труда за выход на работу в праздники, рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

В 2025 году россияне будут отдыхать в майские праздники с 1 по 4 мая, а затем — с 8 по 11 мая. Однако отдыхают в праздничные дни обычно те, кто трудится по пятидневному графику.

«Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше», — пояснила Рыбакова «Прайму».

Согласно статье 153 ТК.РФ, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается таким сотрудникам не менее чем по двойным сдельным расценкам. Если у работника дневная и часовая тарифная ставка, то в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

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Привлечь к работе в праздники тех, кто трудится по пятидневному графику, могут только с согласия сотрудника. Если у сотрудника с окладом работа в выходной или нерабочий праздничный день осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, то она оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Если она была сверх месячной нормы, то не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

Кроме того, вместо двойной оплаты за праздничные дни сотрудник может взять отгул по желанию в любом месяце года или присоединить его к отпуску.