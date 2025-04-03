Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

В России задумались о введении налогового вычета со свадьбы. С соответствующей инициативой в Госдуму обратились депутаты ЛДПР, передает Telegram-канал Shot.

По задумке супруги в общей сложности смогут вернуть не более 300 тысяч рублей за торжество. По мнению авторов, такая мера «может стать подспорьем для молодых людей к заключению брака». Депутаты отмечают, что у многих нет значительных финансовых ресурсов для того, чтобы организовать мероприятие.

Согласно инициативе, налоговый вычет можно будет получить в течение трех лет с момента заключения брака. Он покроет расходы на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение и аренду банкетного зала. Максимальная сумма возврата для одного супруга составит 150 тысяч рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова (КПРФ) сообщило, что с 2025 года в России правила предоставления налоговых вычетов и их ограничения меняются. В частности, в стране повысится размер возмещения по имущественному налоговому вычету.

Гаврилов отметил, что предельный размер налогового вычета остается неизменным и составляет 2 миллиона рублей. Однако сумма возврата растет в зависимости от применяемой ставки. Ранее налог к возврату рассчитывался по единой ставке в 13%, что давало возможность получить максимум 260 тысяч рублей. Теперь же сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой уплачивался НДФЛ, подчеркнул собеседник агентства.