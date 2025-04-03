В России решили освободить от НДФЛ одну категорию выплат

Lenta.ru

Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которому сумма не облагаемой налогом корпоративной выплаты при рождении ребенка до одного миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС.

В России решили освободить от НДФЛ одну категорию выплат
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«Поправками предусматривается увеличение до одного миллиона рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — сообщили в министерстве.

Также предлагается включить подобную выплату в состав расходов, учитываемых при вычислении налога на прибыль.

Ранее лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35 процентов. Он также напомнил, что до этого призывал поднять ставку налога 25 процентов для россиян с доходом от 250 до 500 миллионов рублей в год.

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