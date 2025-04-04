Названы две главные ловушки дропперов, в которые попадают россияне

Россияне рискуют стать дропперами неосознанно, достаточно лишь попасться на уловку с «ошибочным переводом» или помочь незнакомцу на улице, рассказал руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.

«Например, в последние месяцы стала популярной схема с «ошибочным переводом». Жертве на карту поступает крупная сумма, а затем ей звонят с просьбой вернуть её на счёт, иногда даже предлагают оставить себе процент за помощь. Дроппером можно стать и на улице, например согласившись принять платёж и обналичить его в банкомате за процент», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Сейчас для борьбы с дропперами крупные российские банки используют системы дроп-мониторинга: благодаря предварительному анализу операций клиентов, включая тех, кто пользовался картой в мошеннических целях, у них сформирован «портрет дропа», то есть список маркеров, которые указывают на то, что действует дроппер.

«Система проверяет совпадения с этими признаками и либо сразу ограничивает обслуживание, либо отправляет транзакции на ручную проверку. Например, система может среагировать, если карта была переоформлена на другой номер, а после этого по ней прошло несколько мелких операций. Это может означать, что карту продали мошеннику, который совершил несколько покупок, чтобы это выглядело так, как будто ею пользуется обычный клиент», — подчеркнул Блезнеков.

Центробанк в настоящее время делит дропперов на три основных типа по их функционалу: заливщиков, транзитников и обнальщиков.

Транзитник получает на карту деньги, а затем переводит их дальше по соответствующим реквизитам. Заливщик получает от курьеров деньги, а потом «заливает» их через банкоматы на необходимые счета и карты. Обнальщик снимает средства с банкоматов, а потом передаёт их курьерам или же сам выступает в этой роли.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право самостоятельно блокировать операции по банковским картам при подозрении на участие владельцев в дропперских схемах.