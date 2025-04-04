Москвич купил коробку с сюрпризом за 10 тысяч рублей, но получил пакетик сока

Житель Москвы приобрел у незнакомцев на улице «коробку с сюрпризом» за 10 тысяч рублей, внутри которой оказался пакет сока объемом 0,3 литра. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, во время прогулки по Большой Бронной улице молодому человеку повстречались люди, которые играли в какую-то игру. Двое людей объяснили, что любой желающий может выбрать одну из двух коробок — за пять тысяч и за 10 тысяч рублей, а внутри находится сюрприз, эквивалентный сумме.

Москвич выбрал более дорогой вариант и перевел деньги. Открыв коробку, он обнаружил небольшой пакетик сока. Осознав случившееся, молодой человек поднял голову, но не обнаружил обманувших его людей, после чего обратился за помощью правоохранителей, следует из публикации.

Другой случай произошел в августе прошлого года, когда женщина в столице выкупила у мошенника «ценные» монеты за 170 тысяч рублей.